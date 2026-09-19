Военкор Поддубный назвал программу для нового созыва ГД «народной»

Герой России Евгений Поддубный назвал программу для нового созыва Государственной Думы «народной», так как ее собрали из запросов жителей России.

«Избиратели писали народную программу, по сути сформировали серию наказов для депутатов нового созыва Государственной думы, которые будут обязаны реализовать эту народную программу», — сказал Поддубный.

Он назвал ее «дорожной картой» работы парламентариев на ближайшие пять. По мнению военкора, это позволит улучшить жизнь десятков миллионов россиян, а предусмотренные меры затрагивают различные сферы жизни. По итогам реализации предложений депутаты должны будут отчитаться о проделанной работе.

Поддубный также указал на необходимость развивать промышленность: вводить новые предприятия и инновационные разработки, которые станут основой для серийного производства.

