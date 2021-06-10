«Кривая линия» разморозила челябинский водопровод
Жители села Тюбук сидели без воды с февраля
На отсутствие водоснабжения пожаловалась в «Кривую линию НСН» Анна Косоротова из села Тюбук Каслинского района Челябинской области. Как рассказала НСН наша слушательница, с февраля месяца в селе нет водоснабжения, в том числе и центрального. Оно было отключено в период работ на водонасосной станции в 30-градусные морозы. Естественно, вода в трубах замерзла. Со слов Анны, «показушные» попытки администрации разморозить водопровод закончились провалом. По состоянию на конец мая вода в домах так и не появилась. «А ведь у людей огород, стирка, уборка» - поделилась с НСН своими переживаниями Анна Косоротова.
Сегодня в «Кривую линию» поступил долгожданный ответ из администрации Каслинского муниципалитета. Глава района г-н Колышев сообщил: «Промерзание водопровода, произошедшее в марте-апреле 2021 года устранено, нормативное водоснабжение и работа водоразборных колонок восстановлена».
Вместе с тем, «отсутствие водоснабжения указанного адреса произошло у потребителя, у которого до 10 февраля было выявлено бездоговорное потребление, - говорится в письме, - в настоящее время водоснабжение восстановлено».
Корреспондентам «Кривой линии» не удалось связаться с Анной Косоротовой, чтобы уточнить некоторые нюансы. Но, как бы то ни было, за свои огороды сельчане могут теперь не переживать.
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