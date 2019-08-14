Водители смогут предъявлять ОСАГО на телефонах и планшетах

Водителей с электронным ОСАГО освободят от обязанности иметь при себе бумажную версию полиса. Соответствующие поправки разработали в МВД для перечня документов, предоставляемых сотрудникам полиции в ходе проверки, сообщает РБК.

Согласно поправкам, полис можно будет предъявить на любой удобном электронном носителе. В случае необходимости проверки его подлинности сотрудники дорожной службы вправе сделать запрос информации в системе страхования.

Проект документа сейчас находится на стадии общественных обсуждений, пишет «Коммерсант».

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