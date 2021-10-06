Водитель подмосковного автобуса установил рекорд по знанию ПДД

Водитель автобуса из подмосковного Домодедово установил рекорд по знанию правил дорожного движения (ПДД) в ходе Всероссийского конкурса. Об этом сообщили в «Мострансавто».

По данным организации, водитель Антон Журавлев ответил на 20 вопросов за 29 секунд, что стало рекордным временем. В Мострансавто также выразили желание провести Всероссийский конкурс по знанию ПДД в Подмосковье.

Конкурс проводится один раз в два года. В этом году его участниками стал 81 человек из 20 регионов страны, пишет «Радио 1».



