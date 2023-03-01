В Ленинградской области задержали попытавшегося поджечь военкомат подростка

Подросток, попытавшийся поджечь военкомат, задержан в Кировске Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Ростовчанин получил 4 года колонии за поджог военкомата

Инцидент произошел накануне около 22:00. Неизвестный бросил предмет в здание военкомата на Набережной улице. По тревоге на место ЧП прибыли вневедомственная охрана Росгвардии и ГИБДД.

«По приметам на остановке общественного транспорта правоохранители задержали 16-летного подростка, который ранее бросил в здание бутылку с горючей смесью - та разбилась, но возгорания не произошло», — сообщается в Telegram-канале управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Задержанного доставили в полицию.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе приговорил к 12 годам колонии мужчину, который поджег военкомат в Нижневартовске, напоминает «Свободная пресса». Действия злоумышленника квалифицировали как теракт. Сторона защиты обжаловала приговор, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенкоматыЛенинградская ОбластьРосгвардия
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