Во Владивостоке определили победителя хакатона серии Tender Hack
Во Владивостоке в рамках второго хакатона серии Tender Hack 2024 команды, состоящие из студентов и разработчиков-профессионалов, из Якутска, Перми и Владивостока в течение трех дней работали над созданием карты регионов для Портала поставщиков. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, мероприятие объединило всего 14 команд.
«Мы поставили перед ними задачу создать прототип интерфейса карты регионов на столичном Портале поставщиков с возможностью расчета аналитики и отображением событий по закупкам», – рассказал Пуртов.
Специально для участников хакатона предварительно были проведены тематические мастер-классы, кроме того их консультировали ведущие эксперты столичных департаментов по конкурентной политике и информационных технологий, а также Портала поставщиков и электронной площадки «Росэлторг».
Победитель хакатона определился после финальной защиты всех проектов перед отборочной комиссией. Главный приз в размере 500 тысяч рублей достался команде uroboros из Владивостока.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru