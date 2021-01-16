Во Франции умер французский банкир Бенджамин де Ротшильд

Французский банкир и барон Бенджамин де Ротшильд в возрасте 58 лет скончался от сердечного приступа. Об этом пишет Le Parisien.

Смерть произошла в пятницу, 15 января в швейцарском поместье аристократа в Преньи, отмечает Газета.ru.

Де Ротшильд родился во Франции в 1963 году. Он продолжил фамильную финансовую династию. С 1997 года Бенджамин руководил советом директоров Edmond de Rothschild Holding («Эдмон де Ротшильд Холдинг»). Эта компания управляет группой Edmond de Rothschild, оказывающей частные банковские услуги, в том числе управляет активами клиентов.

