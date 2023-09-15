Внук Шолохова объяснил причину маркировки «18+» у «Тихого Дона»

Маркировка «18+» на романе Михаила Шолохова «Тихий Дон» не носит запретительного характера, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре, внук писателя, Александр Шолохов.

Он пояснил, что эта цифра, как «6+» и «12+» рекомендует ознакомиться с произведением детям этих возрастов.

«Маркировка практически полностью соответствует советской: для младших, средних и старших классов, а потом действительно «18+», - пояснил Шолохов.

Он также напомнил, что несколько лет назад несколько библиотек получили предписания прокуратуры, что маркированная «18+» литература должна храниться на расстоянии не менее ста метров от остальной.

