Внук Шолохова объяснил причину маркировки «18+» у «Тихого Дона»
15 сентября 202314:20
Маркировка «18+» на романе Михаила Шолохова «Тихий Дон» не носит запретительного характера, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре, внук писателя, Александр Шолохов.
Он пояснил, что эта цифра, как «6+» и «12+» рекомендует ознакомиться с произведением детям этих возрастов.
«Маркировка практически полностью соответствует советской: для младших, средних и старших классов, а потом действительно «18+», - пояснил Шолохов.
Он также напомнил, что несколько лет назад несколько библиотек получили предписания прокуратуры, что маркированная «18+» литература должна храниться на расстоянии не менее ста метров от остальной.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru