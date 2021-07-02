Власти заявили, что более 10% жителей Москвы переболели коронавирусом

На данный момент коронавирусом переболели более 10% жителей столицы. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на Московском урбанистическом форуме.

По ее словам, это цифра составляет 25% от общего числа переболевших в России.

Ракова подчеркнула, что ситуация с коронавирусом обстоит сложная, но город успешно справляется с вызовами пандемии.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT оценила предложение депутата Госдумы Виталия Милонова предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска гражданам, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации. По ее словам, предложение носит позитивный характер и нацелено на повышение темпов вакцинации, но вряд ли оно достигнет своей цели.

