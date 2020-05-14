Власти Вологодской области выделят до 35 тысяч рублей пострадавшим от паводка

Жители Вологодской области, пострадавшие от паводка, получат до 35 тысяч рублей материальной поддержки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания региона.

На семью планируется выплата 25 тысяч рублей, если семья является малоимущей, помощь увеличивается на 10 тысяч рублей, отмечает агентство.

Отмечается также, что предусмотрен второй этап поддержки, в рамках которой будет оказана дополнительная финансовая выплата в зависимости от нанесенного ущерба. Как ожидается, эксперты оценят индивидуальные потери к 20 мая, после чего будут определены сумму дополнительных выплат.

Заявление на выплату жителям региона можно подать через сайт «Госуслуги». Отмечается, что денежные средства поступят на счет в течение трех дней после подачи заявления.

Паводок произошел в Верховажском районе в начале мая. Подтопленными оказались 57 домов, среди пострадавших насчитывается около 200 человек.





