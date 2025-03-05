Власти Вологодской области отменили запрет на труд мигрантов в строительстве

В Вологодской области отменили запрет на работу мигрантов на строительных объектах. Соответствующее постановление губернатора Георгия Филимонова было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

В пояснительной записке к документу указано, что в области наблюдается рост числа вакансий в строительной сфере, однако местные безработные не могут покрыть этот спрос.

Власти Вологодской области запретили привлекать мигрантов на стройки

В связи с этим замещение вакансий исключительно гражданами России оказалось невозможным.

Ранее введенный запрет на труд мигрантов в строительстве подвергся критике со стороны компании «Северсталь», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
ТЕГИ:Вологодская ОбластьМигранты

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