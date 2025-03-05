Власти Вологодской области отменили запрет на труд мигрантов в строительстве
В Вологодской области отменили запрет на работу мигрантов на строительных объектах. Соответствующее постановление губернатора Георгия Филимонова было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.
В пояснительной записке к документу указано, что в области наблюдается рост числа вакансий в строительной сфере, однако местные безработные не могут покрыть этот спрос.
В связи с этим замещение вакансий исключительно гражданами России оказалось невозможным.
Ранее введенный запрет на труд мигрантов в строительстве подвергся критике со стороны компании «Северсталь», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Азербайджан сообщил о намерении закрыть представительство Красного Креста в Баку
- Зеленский анонсировал «план первых шагов» для мира с Россией
- Макрон выступил за перемирие с учетом интересов Украины и Европы
- Макрон начал дискуссию об использования ядерного оружия Франции для защиты ЕС
- Власти Вологодской области отменили запрет на труд мигрантов в строительстве
- Общественная палата предложила новые меры для контроля за электровелосипедами
- СМИ: США отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках
- СМИ: Порошенко до введения санкций вывел более 48 миллионов долларов за границу
- Фигурантка дела о сухпайках для российской армии изобличила других обвиняемых
- Россия направит Абхазии дополнительную электроэнергию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru