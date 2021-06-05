Власти США обвинили гражданку Латвии в участии в хакерской группировке
Американские власти предъявили гражданке Латвии обвинение в участии в хакерской группировке, которая предположительно действовала в России, Белоруссии, Украине и Суринаме. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции США.
Отмечается, что 55-летней Алле Витте инкриминируют участие в группировке, которая с 2015 года распространяла вирусное программное обеспечение Trickbot.
По данным американского Минюста, киберпреступники атаковали пользователей из США, Великобритании, Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Индии, Италии, Мексики, Испании, России. Жертвами злоумышленников стали в том числе больницы, школы, госучреждения, коммунальные службы.
Гражданку Латвии задержали в Майами в феврале. Витте предъявлены обвинения по 17 пунктам, среди которых сговор с целью совершения компьютерного мошенничества, кражи персональных данных, мошенничества в отношении банковских учреждений и отмывания денег. Женщине может грозить до 30 лет заключения.
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