Власти США обвинили гражданку Латвии в участии в хакерской группировке

Американские власти предъявили гражданке Латвии обвинение в участии в хакерской группировке, которая предположительно действовала в России, Белоруссии, Украине и Суринаме. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции США.

Отмечается, что 55-летней Алле Витте инкриминируют участие в группировке, которая с 2015 года распространяла вирусное программное обеспечение Trickbot.

По данным американского Минюста, киберпреступники атаковали пользователей из США, Великобритании, Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Индии, Италии, Мексики, Испании, России. Жертвами злоумышленников стали в том числе больницы, школы, госучреждения, коммунальные службы.

Гражданку Латвии задержали в Майами в феврале. Витте предъявлены обвинения по 17 пунктам, среди которых сговор с целью совершения компьютерного мошенничества, кражи персональных данных, мошенничества в отношении банковских учреждений и отмывания денег. Женщине может грозить до 30 лет заключения.

