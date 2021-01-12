Власти РФ выделили регионам 10 млрд руб на лекарства пациентам с болезнями сердца

Более 10 млрд рублей выделено регионам России в 2021 году из федерального бюджета для обеспечения лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает ТАСС слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Он отметил, что все средства поступили в регионы.

Программа обеспечения бесплатными лекарствами такими больных продлена до 2023 года. В нее включены 23 непатентованных наименования лекарственных средств.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сазонов
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