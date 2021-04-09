Власти РФ потребовали у регионов отчеты по борьбе со школьными отравлениями
Правительство РФ потребовало у регионов информации о ситуации с организацией питания в школьных столовых, передает РИА Новости слова вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.
По словам вице-премьера, чиновники на местах должны до 15 апреля отчитаться о мерах, принимаемых для борьбы с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил в столовых учебных учреждений. В дальнейшем эта отчетность станет постоянной.
Это решение вызвано ростом числа отравлений учеников в школьных столовых, что вызвало обеспокоенность у руководства страны. Например, случаи массовых отравлений в школах происходили в Красноярском крае, Бурятии и в Петербурге. Так, один из них произошел в школе № 422 Кронштадта, как сообщают петербургские СМИ, по вине предприятия «ТД «Профпит», которое работает с местными школами. Замена компании на нового поставщика питания «Карт бланш» не решила проблему и в марте в двух школах Кронштадта нашли кишечную палочку.
При этом нарушение санитарных норм допускают и крупные компании с большими оборотами. Так, Роспотребнадзор в судах добивается от компании «Артис-детское питание» в том же Петербурге нарушений в десяти образовательных учреждениях. Другая компания из северной столицы «Фирма Флоридан» допустила нарушения санитарных норм на объектах, которые она обслуживала.
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