Власти предупредили организаторов шествия 19 января об ответственности

Московские власти предупредили организаторов и участников шествия в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой о необходимости соблюдения порядка проведения публичных мероприятий. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы подчеркнули, что за нарушения порядка участниками шествия они будут привлечены к ответственности.

Кроме того, в ведомстве напомнили о запрете смены темы согласованного мероприятия. Ранее в соцсетях муниципальный депутат Тимирязевского округа Юлия Галямина призвала выйти на марш против возможных изменений в российской Конституции.

Митинг до 500 человек согласован столичным руководством и пройдет 19 января по Бульварному кольцу города. Маркелов и Бабурова были застрелены на Пречистенке 19 января 2009 года. Признанные виновными в преступлении основатель журнала «Русский образ» Никита Тихонов и активистка Евгения Хасис были осуждены. Мужчина был приговорен к пожизненному лишению свободы, девушка лишилась свободы на 18 лет.

