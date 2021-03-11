Власти Подмосковья разрешили оплачивать доначисления за отопление в рассрочку

Министр жилищно-коммунального комплекса Московской области Антон Велиховский заявил, что штрафы за неуплату доначислений за отопление в регионе не будут выписывать до конца весны.

По его словам, собственникам предлагают самим выбрать удобный вариант оплаты: сразу или тремя равными частями. Велиховский добавил, что в марте, апреле и мае никакие штрафы и пени на сумму доначислений налагаться не будут.

Более подробную информацию жители Подмосковья смогут получить в отделениях МосОблЕИРЦ и Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил предоставить жителям региона возможность трёхмесячной рассрочки по уплате доначислений за отопление, сообщает «Радио 1». Он отметил, что это позволит снизить финансовую нагрузку на собственников.

