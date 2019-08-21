Власти Подмосковья намерены ужесточить ответственность за организацию незаконных свалок
Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин высказался за ужесточение ответственности за организацию незаконных свалок в регионе. Об этом он заявил в эфире телеканала 360.
Такое предложение министр озвучил в ответ на заявления жителей Пушкино, которые пожаловались на увеличение свалок на территории округа. В частности, Куракин отметил эффективность рейдов в борьбе с нарушителями вывоза отходов.
В свою очередь, подмосковный министр ЖКХ Евгений Хромушин предложил внести изменения внести в законодательство, предполагающие видеофиксацию по соответствующим статьям.
Отмечается, что свалки в Пушкино уже ликвидируют.
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