Власти Подмосковья намерены ужесточить ответственность за организацию незаконных свалок

Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин высказался за ужесточение ответственности за организацию незаконных свалок в регионе. Об этом он заявил в эфире телеканала 360.

Такое предложение министр озвучил в ответ на заявления жителей Пушкино, которые пожаловались на увеличение свалок на территории округа. В частности, Куракин отметил эффективность рейдов в борьбе с нарушителями вывоза отходов.

В свою очередь, подмосковный министр ЖКХ Евгений Хромушин предложил внести изменения внести в законодательство, предполагающие видеофиксацию по соответствующим статьям.

Отмечается, что свалки в Пушкино уже ликвидируют.

