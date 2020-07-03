Власти Подмосковья анонсировали открытие кружков и секций
Учреждения дополнительного образования, включая кружки и секции, откроются в Московской области с 6 июля. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минобразования региона.
Детские учреждения будут работать по принятым санитарным стандартам. Помещения будут регулярно дезинфицировать, предполагается измерение температуры и соблюдение социальной дистанции. Одновременное пребывание детей из разных кружков на одной площадке или в одном помещении будет исключено.
На следующей неделе в Подмосковье в привычном режиме возобновят работу детские сады. Для допуска детей в группу понадобится справка.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
668 тыс.+6 718 / сут.
Умерли
9 859+176 / сут.
Выздоровели
438 тыс.+8 915 / сут.
- Отказавшемуся от вины Ефремову грозит максимальный срок
- Дипломат посоветовал Путину отказаться от саммита G7
- «Коронавирус никуда не уйдёт»: В Совфеде рассказали о второй волне пандемии
- Слишком глубоко: Вице-спикер Думы раскритиковал идею сделать 1 июля выходным
- Адвокат: Ефремов заявил о невиновности в смертельном ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru