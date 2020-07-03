Власти Подмосковья анонсировали открытие кружков и секций

Учреждения дополнительного образования, включая кружки и секции, откроются в Московской области с 6 июля. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минобразования региона.

Детские учреждения будут работать по принятым санитарным стандартам. Помещения будут регулярно дезинфицировать, предполагается измерение температуры и соблюдение социальной дистанции. Одновременное пребывание детей из разных кружков на одной площадке или в одном помещении будет исключено.

На следующей неделе в Подмосковье в привычном режиме возобновят работу детские сады. Для допуска детей в группу понадобится справка.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДетиМосковская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры