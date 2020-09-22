Власти Петербурга намерены ужесточить наказание за прогулки по крышам

В Санкт-Петербурге собираются ужесточить наказание на несанкционированные прогулки по крышам. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. Отмечается, что об этом власти города задумались после недавнего инцидента: молодой человек и школьница во время экскурсии упали с крыши и разбились.

По словам Беглова, необходимо усилить ответственность за взлом чердачных дверей, а также незаконное проникновение на крыши. Также губернатор подчеркнул, что профильным ведомствам необходимо обеспечить защиту крыш от незаконных экскурсий, включая установку сигнализации на чердачные двери. По мнению Беглова, По мнению Беглова, нужно «жестко поступать» с теми управляющими компаниями жилых домов, которые не обеспечивают должный контроль за доступностью чердаков и подвалов.