Власти Петербурга намерены ужесточить наказание за прогулки по крышам
В Санкт-Петербурге собираются ужесточить наказание на несанкционированные прогулки по крышам. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. Отмечается, что об этом власти города задумались после недавнего инцидента: молодой человек и школьница во время экскурсии упали с крыши и разбились.
По словам Беглова, необходимо усилить ответственность за взлом чердачных дверей, а также незаконное проникновение на крыши. Также губернатор подчеркнул, что профильным ведомствам необходимо обеспечить защиту крыш от незаконных экскурсий, включая установку сигнализации на чердачные двери. По мнению Беглова, По мнению Беглова, нужно «жестко поступать» с теми управляющими компаниями жилых домов, которые не обеспечивают должный контроль за доступностью чердаков и подвалов.
Напомним, 2 апреля, в разгар режима самоизоляции, введённого из-за распространения COVID-19, житель Уфы, грешил прогуляться с ребенком по крыше. Как сообщает управление гражданской защиты города, он вышел с маленьким ребенком подышать воздухом на крышу пристройки жилого дома. На место прибыли спасатели. О гуляющих на крыше людях им сообщили очевидцы. К моменту прибытия спасателей нарушители режима самоизоляции скрылись из вида, однако их удалось найти. С мужчиной была проведена беседа о недопустимости подобных действий.
В Башкирии режим полной самоизоляции был введён 31 марта действует. Жителям можно было выходить из дома только за продуктами или в аптеку, а также выгуливать собак.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru