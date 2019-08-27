Власти обжалуют решение суда о незаконном отказе в митинге 31 августа

Власти столицы подали апелляционную жалобу на решение Тверского суда о признании незаконным отказа в проведении митинга в центре Москвы 31 августа. Об этом заявил первый замруководителя департамента региональной безопасности Василий Олейник.

Ранее СМИ сообщали, что суд частично удовлетворил иск Либертарианской партии России к московской мэрии, тем самым признав незаконным отказ в проведении акции в центре столицы.

Напомним, власти Москвы не согласовали акции 31 августа, поскольку на этот день запланированы мероприятия, приуроченные ко Дню знаний. В предстоящую субботу школьников, студентов-первокурсников, а также их родителей ждут обширная программа с концертами, мастер-классами, выставками и экскурсиями.

Между тем, 31 августа в честь окончания летнего сезона и грядущего Дня знаний на проспекте Академика Сахарова пройдет общегородской молодежный фестиваль «PROлето». По инициативе Российского Союза Молодежи с 14:00 до 20:00 там будет проходить большой праздничный концерт с участием популярных исполнителей.

