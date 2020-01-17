Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 1 февраля

Власти российской столицы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 1 февраля. Об этом информирует московский департамент региональной безопасности и противодействия коррупции. Организаторы мероприятия заявили до 10 тысяч участников.

В месте проведения митинга будет установлена сцена. Ранее городские власти согласовали массовое шествие по Бульварному кольцу 19 января, которое организуется, чтобы почтить память убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Маршрут движения определён от Новопушкинского сквера по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам с возложением цветов в начале. Пречистенки.

