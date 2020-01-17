Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 1 февраля
Власти российской столицы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 1 февраля. Об этом информирует московский департамент региональной безопасности и противодействия коррупции. Организаторы мероприятия заявили до 10 тысяч участников.
В месте проведения митинга будет установлена сцена. Ранее городские власти согласовали массовое шествие по Бульварному кольцу 19 января, которое организуется, чтобы почтить память убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.
Маршрут движения определён от Новопушкинского сквера по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам с возложением цветов в начале. Пречистенки.
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