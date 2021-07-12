Власти Москвы разрешили проводить свадьбы и банкеты только в COVID-free заведениях
Свадьбы, юбилеи и корпоративы в Москве разрешено проводить только в COVID-free ресторанах, заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«На данный момент в городе для посещения открыты только "бесковидные" рестораны — таких площадок почти 8 тыс. Все мероприятия в помещениях — свадьбы, корпоративы, юбилеи, встречи и другие банкеты — могут проводиться только с учетом действующих эпидмер заведениями», — цитирует Немерюка ТАСС.
Вместе с тем чиновник напомнил, что до 1 августа разрешено посещение летних веранд, сезонных кафе и шатров без предъявления QR-кодов, отмечает Газета.ру.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 августа возможность обслуживания гостей на летних верандах без предъявления QR-кодов, напоминает Ura.ru.
Столичные кафе и рестораны с 28 июня могут принимать только посетителей с QR-кодом, подтверждающим наличие отрицательного теста на COVID-19, вакцинацию от коронавируса либо перенесенную в течение последних шести месяцев болезнь, напоминает «Свободная пресса».
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