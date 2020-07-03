Власти Москвы рассказали о ходе ремонта столичных поликлиник

Капитальный ремонт начался в 25 поликлиниках Москвы. Медицинский персонал и все оборудование в полном составе переведены в те учреждения, в которых будет вестись прием пациентов во время ремонта. По завершении работ для москвичей в шаговой доступности от дома будут работать мощные диагностические центры. Согласно заявлению столичных властей, ситуация с коронавирусом в Москве постепенно становится более управляемой, и работа над ключевыми городскими проектами продолжается.

Заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Паламарчук сообщил, что сроки ремонта в связи с пандемией были немного скорректированы, так как в части поликлиник были развернуты центры для помощи пациентам с коронавирусом. Он отметил, что процесс ремонта проходит в соответствии с московским стандартом с учетом индивидуальных особенностей зданий.

«Программа капитального ремонта 135 поликлиник стартовала в прошлом году, первые 12 поликлиник ушли в ремонт в феврале-марте 2020 года, в 25 поликлиниках работы начались буквально на днях. Сначала шла разработка проектной документации. Сроки в связи с пандемией были немного скорректированы, так как в части поликлиник были развернуты центры для помощи пациентам с коронавирусом. Перед тем как поликлиники закрывались на ремонт, шло информирование жителей, что в течение этого периода они будут получать медицинскую помощь по другим адресам. Процесс ремонта, конечно, стандартизированный, он проходит в соответствии с московским стандартом. Есть типовые здания, есть здания, построенные по индивидуальным проектам, но в целом, концепция единообразная. Каждая проектная документация проходит экспертизу, по ее результатам устанавливается временной срок, который требуется для выполнения работ. Строители в свою очередь принимают максимум усилий, чтобы сократить эти сроки», - подчеркнул он.

До конца 2023 года обновленные 135 зданий поликлиник появятся в 78 районах Москвы. Отремонтированные поликлиники будут равномерно размещены по карте города: в девяти округах столицы как минимум четыре-пять зданий кардинально преобразятся.

В поликлиниках будут заменены все коммуникации, инженерные и вентиляционные системы. Для пациентов оборудуют комфортные зоны ожидания с удобной мебелью, буфет, в котором можно будет перекусить после сдачи анализов. Также появятся помещения, где врачи смогут отдохнуть после приема пациентов. Врачебные кабинеты обустроят современным диагностическим оборудованием с эргономичными рабочими местами. Кроме того, благоустроят и территории поликлиник.

