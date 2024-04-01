Власти Москвы призвали водителей сменить шины на летние
Департамент транспорта российской столицы призвал автовладельцев заменить зимние шины на летний вариант. Как отметили в ведомстве, температура воздуха в столичном регионе теперь не охлаждается ниже нуля градусов даже в ночные часы.
В департаменте обратили внимание на отрицательные моменты использования зимней резины в теплое время года. В первую очередь, такие шины не обеспечивают надёжное сцепление с дорогой. Это объясняется тем, что они сами по себе мягкие, а при положительных температурах становятся ещё мягче.
При таком варианте увеличивается тормозной путь, кроме того, у зимних шин при теплой погоде быстро изнашивается протектор. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», дептранс привёл в пример Центр организации дорожного движения московского правительства. Его дорожные патрули уже приступили к замене резины на своих автомобилях.
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