Власти Москвы повысили минимальную пенсию с городской доплатой
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в 2022 году в столице увеличится минимальная пенсия с городской доплатой у неработающих пенсионеров, сообщает информационный центр правительства Москвы.
В сообщении говорится, с 1 января 2022 года городская доплата к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 4,8%, благодаря чему городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров вырастет до 21 тысячи 193 рублей.
Также в информационном центре добавили, что в настоящее время доплату к пенсии получают 2,1 миллиона жителей столицы.
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