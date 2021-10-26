Власти Москвы повысили минимальную пенсию с городской доплатой

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в 2022 году в столице увеличится минимальная пенсия с городской доплатой у неработающих пенсионеров, сообщает информационный центр правительства Москвы.

В сообщении говорится, с 1 января 2022 года городская доплата к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 4,8%, благодаря чему городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров вырастет до 21 тысячи 193 рублей.

Также в информационном центре добавили, что в настоящее время доплату к пенсии получают 2,1 миллиона жителей столицы.

