Власти Москвы поддержат развитие частных школ и детсадов

Власти российской столицы объявили об увеличении с 1 сентября нормативов бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня затрат на учащихся государственных школ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе беседы с руководителями негосударственных учебных заведений. Встреча состоялась в частной «Хорошевской школе».

По словам градоначальника, выравнивание финансирования было бы справедливым решением, потому что город, помимо этого стандарта, еще и вкладывает деньги в строительство новых средних учебных заведений, ремонт, закупку нового оборудования. В то же время, в частные школы средства на это не выделяются из бюджета.

Как подчеркнул Собянин, дополнительное финансирование из городской казны поможет ограничить рост стоимости оплаты за обучение в частных школах. Мэр также напомнил о системной поддержке городскими властями частных образовательных учреждений. Налоги и аренда для них сведены до минимума, кроме того, запущена программа по аренде помещений - 1 рубль за 1 квадратный метр.

Сейчас в Москве функционируют 190 частных образовательных организаций, которые посещают более 34 тысяч школьников и воспитанников детских садов.



