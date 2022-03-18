Власти Москвы опубликовали конкурс на проведение экспертизы эскалаторов метро

Объявлен открытый конкурс на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности эскалаторов столичного метрополитена, детали лота размещены на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Согласно опубликованным данным, договор с победителем торгов будет заключен на 3 года. За этот период компания должна будет провести 1225 экспертиз и технических испытаний объектов для поддержания надлежащего качества перевозки пассажиров и уровня их безопасности.

«Ежедневно московское метро перевозит порядка восьми миллионов человек. Обеспечение бесперебойной работы и безопасности пассажиров – одни из ключевых задач “подземки”, поэтому важно, чтобы компания, которая будет проверять работу эскалаторов, имела соответствующую квалификацию и могла предоставить гарантию исполнения обязательств по контракту», — заявил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике, Иван Щербаков.

По его словам, департамент выступает организатором торгов, занимается согласованием и размещением закупки, осуществляет отбор наиболее подходящих участников на основании оценки потенциальных исполнителей по критериям их опыта и надежности уже на этапе подачи заявок.

График и перечень работ содержится в техническом задании закупки. Так как эскалаторы являются средством передвижения повышенной опасности, договором предусмотрена не только диагностика действующих объектов, но и их тщательная отладка после ремонта. Так, для экспертной оценки технического состояния устройства необходимо провести обследование по 25 показателям, а для введения в эксплуатацию после модернизации и для подтверждения соответствия требованиям безопасности при продлении срока службы сверх нормативов потребуются испытания с нагрузкой, по итогам которых будут составлены протоколы и акты испытаний.

Всего запланировано 868 экспертиз (из них 728 экспертиз по истечению срока службы, 26 – после реконструкции, 88 – после модернизации, 26 – обоснований безопасности с разработкой обоснований безопасности после реконструкции), 357 испытаний с нагрузкой (из них 88 испытаний после проведенных работ по модернизации и 269 – для подтверждения соответствия требованиям безопасности при продлении срока службы сверх нормативов.

Экспертиза промышленной безопасности производственных объектов московского метро позволит выявлять неисправные устройства, своевременно производить их ремонт и реконструкцию. Это снизит возможность аварийных ситуаций и повысит качество перевозки пассажиров.

Подать заявку на участие в закупке можно до 1 апреля, дата подведения итогов конкурса 6 апреля.

Инициатором закупки выступает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Для участия в закупке потенциальным исполнителям необходимо предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств по контракту в размере 10 процентов от начальной максимальной цены.

