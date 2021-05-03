Власти Москвы не намерены закрывать город из-за пандемии
Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в эфире программы «Слухай эхо» на канале радиостанции «Эхо Москвы» на YouTube заявил, что московские власти не обсуждают вопрос ограничения въезда для жителей других регионов.
По его словам, вероятность ограничения въезда в столицу из-за третьей волны коронавируса пока не рассматривается, равно как не планируется отменять ношение масок и перчаток, а также каким-либо образом ограничивать работу предприятий сферы услуг.
«Нет пока финального решения по одной простой причине, что коронавирус ещё не побеждён», - подчеркнул Немерюк.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице «не критическая», сообщает RT. При этом градоначальник отметил, что фиксируется рост заболеваемости, «поэтому надо беречься».
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