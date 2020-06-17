Власти Москвы и республики Алтай подписали соглашение о сотрудничестве

Власти Москвы и Республики Алтай подписали соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра Москвы.

В документе отмечается, что в рамках сотрудничества сторон планируется обмен опытом, информационное взаимодействие во всех сферах.

Согласно материалам соглашения, Москва и Алтай сохраняют и развивают ранее сложившиеся отношения в сфере торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества в соответствии с законодательством РФ, законами и иными правовыми актами столицы, республики Алтай на принципах равноправия, долгосрочного партнерства и взаимной выгоды.

