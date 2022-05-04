Власти Москвы хотят подключить ночные клубы к системам видеонаблюдения
Мэрия намерена подключить камеры к городской системе видеонаблюдения с доступом к ним правоохранительных органов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Потоковое видео с камер будет передаваться в центр обработки данных. Технологии центра используются для распознавания лиц. Ранее к системе были подключены камеры в торговых центрах, это было сделано во время пандемии для контроля за соблюдением санитарных норм.
Газета со ссылкой на управляющих ночными клубами и барами Москвы передает, что часть заведений уже вынудили подписать гарантийное письмо со сроками установки оборудования и передачи Единому центру хранения данных. При этом часть собеседников издания отмечает, что владельцы клубов будут саботировать осуществление проекта, чтобы сохранить посетителей.
Контролем за установкой камер занимается префектура ЦАО. При этом в префектуре не ответили на запрос о требованиях к клубам. В настоящий момент в Москве работает 213 тысяч камер видеонаблюдения.
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