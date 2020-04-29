Власти Москвы готовят инструкцию по продлению пропусков для работающих

Цифровые пропуска в Москве, полученные по предоставленным городскому Департаменту информационных технологий спискам от организаций, будут автоматически продлены до 12 мая, а требование о соответствии первых четырёх цифр кода сроку окончания пропуска отменяется, заявил НСН источник, знакомый с подготовкой соответствующего распоряжения городской администрации.

Планируется внести изменения в данные о картах и транспортных средствах, привязанных к цифровому пропуску, можно будет на https://nedoma.mos.ru/?edit с подтверждением по коду, полученному через СМС на контактный номер телефона, указанный при получении пропуска. Данные о транспортных средствах и картах, используемых сотрудниками при осуществлении рабочей деятельности, останутся действительными.

Не потребуется продлевать буквенно-числовой код и тем сотрудникам учреждений и организаций, которые сами оформляли его на сайте https://nedoma.mos.ru/ для цели «Передвижение со служебным удостоверением». А вот тем сотрудникам организаций, которые самостоятельно оформляли код на этом сайте по типу «Цифровой пропуск для работающих», нужно будет продлить его действие в период с 30 апреля по 4 мая. Без продления прежний пропуск станет недействительным после 4 мая,

