Власти Мордовии утвердили выходной 31 декабря

В Мордовии 31 декабря станет выходным днем. Такое решение принято властями. Документ подписал врио главы региона Артём Здунов, сообщает пресс-служба главы республики.

«Для госслужащих суббота, 26 декабря, будет сокращённым рабочим днём. Выходной переносится на 31 декабря», - сказано в официальном сообщении.

Напомним, уже в 20 регионах России руководство приняло аналогичное решение. Таким образом, муниципальные служащие будут 26 декабря отрабатывать выходной за 31 декабря. Еще семь субъектов намерены работать в последний день года.

