Власти Мордовии утвердили выходной 31 декабря
В Мордовии 31 декабря станет выходным днем. Такое решение принято властями. Документ подписал врио главы региона Артём Здунов, сообщает пресс-служба главы республики.
«Для госслужащих суббота, 26 декабря, будет сокращённым рабочим днём. Выходной переносится на 31 декабря», - сказано в официальном сообщении.
Напомним, уже в 20 регионах России руководство приняло аналогичное решение. Таким образом, муниципальные служащие будут 26 декабря отрабатывать выходной за 31 декабря. Еще семь субъектов намерены работать в последний день года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 137 / сут.
Умерли
46 453+560 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 118 / сут.
- Инфекционист предупредила об опасности долгого ношения защитной маски
- В Иране казнили главу новостного портала «Амад Ньюз»
- Песков: Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Гафта
- Власти Мордовии утвердили выходной 31 декабря
- Мишустин согласовал список рабочей группы по ситуации с ценами на продукты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru