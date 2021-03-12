Власти Латвии ввели обязательную удаленную работу

Правительство Латвии в рамках борьбы с пандемией COVID-19 обязало жителей страны с 16 марта перейти на удаленный режим работы. Об этом сообщает агентство LETA.

При этом требование властей не коснется сотрудников производственных предприятий и других сфер, где невозможно удаленное выполнение обязанностей.

Согласно решению правительства, латвийские организации обязаны обеспечить меры эпидемиологической безопасности и средства индивидуальной защиты для сотрудников, выполняющих работу на месте.

Новое требование будет действовать до 6 апреля, отмечает МИР 24. При этом власти Латвии готовы ввести более строгие ограничения в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

