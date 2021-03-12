Власти Латвии ввели обязательную удаленную работу
Правительство Латвии в рамках борьбы с пандемией COVID-19 обязало жителей страны с 16 марта перейти на удаленный режим работы. Об этом сообщает агентство LETA.
При этом требование властей не коснется сотрудников производственных предприятий и других сфер, где невозможно удаленное выполнение обязанностей.
Согласно решению правительства, латвийские организации обязаны обеспечить меры эпидемиологической безопасности и средства индивидуальной защиты для сотрудников, выполняющих работу на месте.
Новое требование будет действовать до 6 апреля, отмечает МИР 24. При этом власти Латвии готовы ввести более строгие ограничения в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 794 / сут.
Умерли
91 220+486 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+13 496 / сут.
- Власти Латвии ввели обязательную удаленную работу
- В Чечне против Ахмеда Закаева возбудили дело за призывы к терроризму
- Песков: В графике Путина нет встречи в «нормандском формате»
- Арестован подозреваемый в захвате заложника в офисе микрозаймов в Северодвинске
- Европейский регулятор рекомендовал расширить список побочных эффектов вакцины AstraZeneca
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru