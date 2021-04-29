Власти Кургана запретили продавать алкоголь в майские праздники

Розничную продажу алкогольной продукции запретили в Кургане 1 и 9 мая 2021 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно постановлению мэрии, в День весны и труда, а также в День Победы, в период с 08:00 до 23:00 запрещается не только продажа алкоголя, но и вынос алкогольной продукции в предприятиях общественного питания.

Ранее продажу алкоголя запретили в столице республики Тыва, сообщает Ura.ru. Администрация Кызыла приняла решение с 1 по 10 мая 2021 года запретить во всех торговых точках розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:9 Мая1 МаяПродажаАлкогольКурган
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