Власти Крыма заявляют о значительном росте турпотока

За первые полгода 2019-го туристический поток на крымские курорты превысил 2,2 млн человек. Как отмечает РИА Новости, об этом заявил глава Крыма, Сергей Аксёнов. По его словам, эта цифра на 11% больше уровня прошлого года. При этом, по словам Сергея Аксенова, 200 тысяч туристов от этого числа приехали из Украины.

Кроме того, глава Крыма подчеркнул, что 57% всех отдыхающих прибыли на полуостров на автомобилях — это около 760 тысяч транспортных средств, отмечает «Свободная пресса».

Как пишет КИА, ранее в июне рост числа туристов из Украины зафиксировали в погрануправлении ФСБ. В частности, сообщалось, что в сутки пограничники оформляют около полутора тысяч машин и 11 тысяч человек.

Между тем, ранее газета Los Angeles Times выпустила материал, в котором порекомендовала читателям посетить полуостров. Автор статьи подчёркивает, что Крым отличают живописные виды, гостеприимство местных жителей и нетронутая аутентичность.

