Власти Киргизии раскритиковали Канделаки после ее слов о русофобии

В распространенном заявлении Орунбеков призвал медийных персон не провоцировать ухудшение отношений между двумя странами. По его словам, подобные утверждения противоречат духу взаимопонимания и уважения между Москвой и Бишкеком.

Орунбеков напомнил, что в Киргизии русский язык признан официальным, а русская культура является неотъемлемой частью жизни многих горожан.

Ранее Канделаки опубликовала в своем Telegram-канале пост о сносе в Киргизии музея Панфиловской дивизии. По ее мнению, в республике сформировалась «база для русофобии», отмечает «Радиоточка НСН».

