Власти Киргизии раскритиковали Канделаки после ее слов о русофобии
Пресс-секретарь президента Киргизии Дайырбек Орунбеков раскритиковал российскую телеведущую Тину Канделаки после ее слов о русофобии в Киргизии.
В распространенном заявлении Орунбеков призвал медийных персон не провоцировать ухудшение отношений между двумя странами. По его словам, подобные утверждения противоречат духу взаимопонимания и уважения между Москвой и Бишкеком.
Орунбеков напомнил, что в Киргизии русский язык признан официальным, а русская культура является неотъемлемой частью жизни многих горожан.
Ранее Канделаки опубликовала в своем Telegram-канале пост о сносе в Киргизии музея Панфиловской дивизии. По ее мнению, в республике сформировалась «база для русофобии», отмечает «Радиоточка НСН».
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