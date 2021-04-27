Власти Хабаровского края пообещали снизить уровень бедности в регионе

Власти Хабаровского края запустили программу по снижению уровня бедности в регионе, сообщили в правительстве края.

Количество людей с доходами ниже прожиточного минимума планируется снизить с 12,8% до 12,4% до конца 2021 года, а к 2030 году сократить этот показатель до 6,2%.

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Отмечается, что такая программа была принята в регионе впервые за 25 лет. «Необходимо достигнуть показателя снижения бедности в два раза», — цитирует ТАСС министра экономического развития края Виктора Калашникова.

Предполагается, что справиться с бедностью в крае удастся с помощью повышения уровня реальных доходов, содействия трудовой занятости и увеличения роли социального обслуживания.

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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
ТЕГИ:БедностьХабаровскХабаровский Край
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