Власти Хабаровского края пообещали снизить уровень бедности в регионе

Отмечается, что такая программа была принята в регионе впервые за 25 лет. «Необходимо достигнуть показателя снижения бедности в два раза», — цитирует ТАСС министра экономического развития края Виктора Калашникова.

Предполагается, что справиться с бедностью в крае удастся с помощью повышения уровня реальных доходов, содействия трудовой занятости и увеличения роли социального обслуживания.

