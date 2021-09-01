Власти Хабаровска не оценили танец живота на школьной линейке. Видео
Управление образования Хабаровска проводит проверку в связи с «танцем живота», исполненным учительницей во время линейки в одной из школ города, посвященной Дню знаний, сообщает РИА Новости.
В ведомстве назвали этот танец «неуместным и недопустимым», а также «подрывающим концепцию воспитательной работы школы».
«Конечно, подобное выступление молодого учителя-педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвящённом Дню знаний», - подчеркнули в управлении образования.
Между тем, видео уже распространилось в соцсетях и вызвало неоднозначную реакцию пользователей.
Руководитель управления образования Хабаровска извинился за «непрофессионализм» руководителей школы. Ведомство начало служебную проверку в отношении ее директора и администрации.
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