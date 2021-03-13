Власти Греции продлили до 22 марта карантин из-за COVID-19

Власти Греции продлили до 22 марта карантинные меры из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас.

Как сообщает ТАСС, «из-за сложной эпидемиологической ситуации» продлен карантин в Афинах, столичной области Аттика, Салониках, а также в других районах «красной зоны».

В этих регионах сохранят ограничения на выход из дома и передвижения граждан между районами.

Всеобщий карантин действует в Греции с 7 ноября. В стране закрыты кинотеатры, музеи, ночные и развлекательные заведения, спортивные сооружения. Кафе и ресторанам разрешено только продавать блюда и напитки навынос или с доставкой на дом. Граждане обязаны в помещениях и на улице использовать защитные маски.

