Власти Греции продлили до 22 марта карантин из-за COVID-19
Власти Греции продлили до 22 марта карантинные меры из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас.
Как сообщает ТАСС, «из-за сложной эпидемиологической ситуации» продлен карантин в Афинах, столичной области Аттика, Салониках, а также в других районах «красной зоны».
В этих регионах сохранят ограничения на выход из дома и передвижения граждан между районами.
Всеобщий карантин действует в Греции с 7 ноября. В стране закрыты кинотеатры, музеи, ночные и развлекательные заведения, спортивные сооружения. Кафе и ресторанам разрешено только продавать блюда и напитки навынос или с доставкой на дом. Граждане обязаны в помещениях и на улице использовать защитные маски.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru