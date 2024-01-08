Владислав Третьяк поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поддержал решение действующего главы государства Владимира Путина участвовать в президентских выборах в марте 2024 года, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Легендарный голкипер заявил, что поставил свою подпись одним из первых. По его словам, именно благодаря Путину у России теперь «цельная, могущественная армия».
«Общественное мнение сегодня поддерживает его, потому что он является настоящим лидером нашей страны, который ведёт нас к победе», – заключил глава ФХР.
Ранее народный артист РФ Игорь Бутман поддержал решение Путина, который выдвинул свою кандидатуру на выборах в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru