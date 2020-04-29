Владимирщина и Башкирия присоединились к акции «Сад памяти»

Владимирская область и Башкирия присоединились к акции «Сад памяти» в дань памяти погибших в Великую Отечественную войну. За день высажено более 34 тысяч деревьев. В среду, 29 апреля мероприятия прошли на родине Александра Матросова и близ города воинской славы Коврова.

С учётом опасности распространения коронавируса, к акции активно подключились лесоводы. В Башкирии первым её приняло Стерлитамакское лесничество. Здесь на площади 2,1 га высадили более восьми тысяч сосен и ясеня. Лесники проводят работы в масках и перчатках, сохраняют социальную дистанцию.

Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны находилась в глубоком тылу, однако воины проявили себя на всех фронтах. Воины из Башкирии сражались в рядах Красной Армии на всех фронтах от Черного моря до Баренцева. На войну было призвано более 700 тысяч человек, около 300 тысяч из них погибли.

Символом отваги и беззаветной преданности Родине стало имя уроженца башкирской земли, рядового Александра Матросова, который в 1943 году закрыл своей грудью вражескую амбразуру. Его подвиг повторил другой его земляк Миннигали Губайдуллин.

Во Владимирской области за время войны в Красную армию было призвано почти 300 тысяч человек. Среди них был и Герой Советского Союза Павел Семенович Маштаков. Именно о нем написали песню композитор Новиков и поэт Ошанин: «От Днепра – реки родимой, до балтийских берегов, шел никем непобедимый бронебойщик Маштаков».

В память о земляках сегодня в Ковровском лесничестве высадили 26 тысяч сеянцев сосны. После снятия режима самоизоляции акция состоится и на территории городов, в том числе - города воинской славы Ковров. Пока же жители поддерживают инициативу #СадПамятиДома. Участники акции рисуют деревья и делают поделки, а у кого есть возможность - сажают деревья у себя на участках, позже выкладывая фото и историю о своих Героях в соцсети.

«Сад памяти» - международная акция, в рамках которой планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Вся актуальная информация об акции на официальном сайте – садпамяти2020.рф.

