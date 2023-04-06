Владимир Соловьев посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Телерадиоведущий Владимир Соловьев дал высокую оценку работе пункта отбора на контрактную военную службу, который начал работу в российской столице. Шоумен посетил сегодня этот объект на севере Москвы в Бутырском районе.
По оценке Соловьёва, Центр функционирует практически идеально, спокойно, без суеты. В целом, по словам ведущего, столица отличается тем, что всегда выполнят задачи на самом высоком профессиональном уровне.
Единый городской пункт отбора на военную службу по контракту открыл свои двери для желающих добровольно завербоваться в армию 3 апреля. Он расположен в начале улицы Яблочкова.
Все сведения о работе Центра и условиях заключения контракта можно узнать по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы mos.ru. Кроме того, действует чат-бот для добровольцев.
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