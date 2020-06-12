Владимир Путин участвует в церемония поднятия флага РФ на Поклонной горе
Президент РФ Владимир Путин в честь Дня России принимает участие в церемонии подъема государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе в Москве. Глава государства также вручает медали Героя Труда заслуженным россиянам.
Российский лидер перед церемонией вручения медалей Героя Труда поздравил соглаждан с Днем России.
«Для нас любовь к Родине и к матери, подарившей нам жизнь, – чувства одного порядка. Они дают нам силы и вселяют надежду, вдохновляют на ратные подвиги и великие трудовые свершения. Так было всегда, во все исторические эпохи», - заявил Владимир Путин.
В числе удостоенных званий Героя Труда руководитель авиационный завода в Улан-Удэ Леонид Белых, тренер, основатель знаменитой красноярской школы борьбы Дмитрий Миндиашвили, металлурга прославленной «Магнитки» Александр Моторин, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, «которого называют «золотыми руками» и «сердцем» нашей медицины», художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин.
Каждый из них услышал в свой адрес теплые слова от президента России.
«Такие щедрые, трудолюбивые, открытые люди – настоящая опора и гордость России. И в пору испытаний мы понимаем это особенно остро, когда жизнь всё расставляет по своим местам, чётко разделяет истинные ценности и дутые, мнимые величины», - приводит цитату Путина сайт kremlin.ru
Напомним, звание Героя Труда России учреждено в стране в марте 2013 года. Традиционно церемония вручения наград в прошлые годы проходила в Кремле в конце апреля - начале мая. В этом году она была перенесена на фоне пандемии коронавируса и стала новшеством этого года, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что торжества на Поклонной горе стали первым публичным мероприятием, которое глава государства провел в очном порядке. Ранее он возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата 9 мая.
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