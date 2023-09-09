Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города
9 сентября 202319:00
Президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в концертном зале «Зарядье» поздравил жителей и гостей столицы с Днем города.
По его словам, Москва олицетворяет все самое талантливое, яркое и передовое. Столица постоянно развивается и воодушевляет своей энергией.
Российский лидер добавил, что Москва всегда всегда была надежной защитой и твердой опорой всего российского государства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru