Владимир Путин оценил работу полиции в 2020 году

Министерство внутренних дел РФ в прошлом году в целом успешно решило поставленные задачи, полиция действовала грамотно, четко и без сбоев. Как пишет ТАСС, об этом заявил Владимир Путин.

«Несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, действовали грамотно, четко, без сбоев, имею в виду обеспечение общественной безопасности и борьбу с преступностью, системную целенаправленную работу по улучшению ситуации на дорогах и в миграционной сфере», - цитируют российского лидера Известия.

При этом, по словам главы государства, преступность в сфере IT за шесть лет выросла более чем в десять раз. Президент России добавил, что поле для деятельности злоумышленников расширяется по мере развития технологий.

В МВД России разработали регламент доставления пьяных в вытрезвители

А ранее глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выдвинул версию, почему в МВД России отказались от идеи увеличения срока хранения отпечатков пальцев россиян до достижения ими 100-летнего возраста.

«Для того, чтобы всё это делать, нужны очень большие электронные мощности – компьютеры и так далее. Для этого необходимы были соответствующие финансовые вложения, которых, видимо, нет у МВД. Вот и всё», - отметил Пашкин.

Напомним, ранее стало известно, что в МВД подготовили законопроект об увеличении срока хранения дактилоскопических данных россиян до достижения ими 100-летнего возраста или до момента смерти, напоминает RT.

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ФОТО: kremlin.ru
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