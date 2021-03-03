Владимир Путин оценил работу полиции в 2020 году
Министерство внутренних дел РФ в прошлом году в целом успешно решило поставленные задачи, полиция действовала грамотно, четко и без сбоев. Как пишет ТАСС, об этом заявил Владимир Путин.
«Несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, действовали грамотно, четко, без сбоев, имею в виду обеспечение общественной безопасности и борьбу с преступностью, системную целенаправленную работу по улучшению ситуации на дорогах и в миграционной сфере», - цитируют российского лидера Известия.
При этом, по словам главы государства, преступность в сфере IT за шесть лет выросла более чем в десять раз. Президент России добавил, что поле для деятельности злоумышленников расширяется по мере развития технологий.
А ранее глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выдвинул версию, почему в МВД России отказались от идеи увеличения срока хранения отпечатков пальцев россиян до достижения ими 100-летнего возраста.
«Для того, чтобы всё это делать, нужны очень большие электронные мощности – компьютеры и так далее. Для этого необходимы были соответствующие финансовые вложения, которых, видимо, нет у МВД. Вот и всё», - отметил Пашкин.
Напомним, ранее стало известно, что в МВД подготовили законопроект об увеличении срока хранения дактилоскопических данных россиян до достижения ими 100-летнего возраста или до момента смерти, напоминает RT.
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