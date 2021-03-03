Владимир Путин оценил работу полиции в 2020 году

Министерство внутренних дел РФ в прошлом году в целом успешно решило поставленные задачи, полиция действовала грамотно, четко и без сбоев. Как пишет ТАСС, об этом заявил Владимир Путин.

«Несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, действовали грамотно, четко, без сбоев, имею в виду обеспечение общественной безопасности и борьбу с преступностью, системную целенаправленную работу по улучшению ситуации на дорогах и в миграционной сфере», - цитируют российского лидера Известия.

При этом, по словам главы государства, преступность в сфере IT за шесть лет выросла более чем в десять раз. Президент России добавил, что поле для деятельности злоумышленников расширяется по мере развития технологий.