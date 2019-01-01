В Кремле не исключают, что Владимир Путин может принять участие в акции «Бессмертный полк». Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что президент принимал участие в шествии и в предыдущие годы. Поэтому вероятность того, что он присоединиться к «Бессмертному полку» завтра, есть.

Как напоминает Москва 24, в этом году к масштабной акции, приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, присоединяться жители более 110 стран. Шествие охватит 500 городов и населенных пунктов по всему миру. Участники акции традиционно пронесут по улицам городов портреты своих родственников, участвовавших в войне.

Как отмечает RT, участие в акции памяти «Бессмертный полк», которая пройдёт в столице 9 мая, примет около миллиона человек. Об этом сообщил руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

