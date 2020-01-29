Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей супругой

Певец, народный артист РФ Владимир Кузьмин втайне от всех обвенчался со своей бывшей женой Екатериной Трофимовой, сообщает Газета.ру со ссылкой на StarHit.

Об этом рассказала сама Трофимова, подчеркнув, что они с Владимиром дали друг другу «главные клятвы верности». Екатерина добавила, что в 2020 году они с певцом могут повторно заключить официальный брак.

Кузьмин и Трофимова развелись два года назад после 17 лет брака. Певец начал встречаться с яхтсменкой Светланой Карпухиной, однако позднее вернулся к бывшей жене, пишут «Дни.ру»





