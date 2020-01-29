Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей супругой
29 января 202013:15
Певец, народный артист РФ Владимир Кузьмин втайне от всех обвенчался со своей бывшей женой Екатериной Трофимовой, сообщает Газета.ру со ссылкой на StarHit.
Об этом рассказала сама Трофимова, подчеркнув, что они с Владимиром дали друг другу «главные клятвы верности». Екатерина добавила, что в 2020 году они с певцом могут повторно заключить официальный брак.
Кузьмин и Трофимова развелись два года назад после 17 лет брака. Певец начал встречаться с яхтсменкой Светланой Карпухиной, однако позднее вернулся к бывшей жене, пишут «Дни.ру»
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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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