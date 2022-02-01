Владимир Ефимов: Уровень безработицы в Москве сократился почти втрое

Самый низкий уровень безработицы с мая 2020 года — 0,46% — зафиксирован в Москве по состоянию на 16 января 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отметил заммэра, с начала 2021 года уровень официально зарегистрированной безработицы в городе снизился почти втрое, с 1,32% (на 1 января 2021 года).

«Уровень безработицы в Москве последовательно снижается с октября 2020 года, когда были зафиксированы пиковые значения – 3,03 процента. Сегодня в столице 33,6 тысячи официально зарегистрированных безработных. Экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому на фоне новой, "зимней" волны пандемии мы не ожидаем изменений в тенденции к снижению этого показателя», — приводит слова Ефимова сайт комплекса экономической политики и земельно-имущественных отношений правительства Москвы.

По данным портала HeadHunter, уровень напряженности на рынке квалифицированного труда — соотношение количества резюме и вакансий — в конце декабря 2021 года снизился на 41% по сравнению с декабрем 2020-го и на 45% — к декабрю 2019-го. Кроме того, число вакансий выросло на 60 и 76% в сравнении с декабрем 2020 и 2019 годов, число резюме сократилось на 4 и 2 процента соответственно.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, уровень напряженности с января 2019 года сохраняется на минимальной отметке – 5,1 резюме на вакансию. При этом, по данным портала «Работа в России», с апреля 2020 года по декабрь 2021 года на работу приняли на 584 тысячи человек больше, чем было уволено. Пуртов подчеркнул, что в декабре 2021-го наибольший прирост принятых над уволенными — более 4,6 тысячи человек — был зафиксирован в финансовой сфере.

