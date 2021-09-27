«Ингосстрах» назвал главные риски для владельцев квартир

«Ингосстрах» выявил главные риски для владельцев квартир в России. Специалисты компании подсчитали количество заявлений по возмещению ущерба в жилых помещениях, а также проанализировали суммы выплат.

Согласно полученным данным, первое место по произведенным выплатам за первое полугодие 2021 года занимает риск повреждения водой – на него приходилось 76,4% выплат по заявленным убыткам. На повреждения, вызванные коротким замыканием, пришлось около 4,8% выплат, на противоправные действия третьих лиц – 0,3%.

Больше всего средств за рассматриваемый период было выплачено по случаям короткого замыкания (707 тысяч рублей), повреждения водой (638 тысяч рублей), противоправных действий третьих лиц (82 тысячи рублей), стихийного бедствия (185 тысяч рублей).

Всего за отчетный период владельцы квартир заявили в «Ингосстрах» 2 482 убытка. Выплаты по ним за первые шесть месяцев 2021 года составили более 96 миллионов рублей, что на 29,4 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Также аналитики «Ингосстраха» определили ТОП-3 региона России, жители которых чаще всего заявляли страховые случаи, связанные с квартирами: лидером стала Москва, на втором месте – Санкт-Петербург, на третьем - Вологодская область.

«Мы ежегодно отмечаем рост количества оформленных договоров по страхованию квартир благодаря постоянному расширению и совершенствованию нашей компанией своего продуктового портфеля и качественному урегулированию убытков», - рассказал начальник управления урегулирования убытков страхования имущества и ответственности «Ингосстраха» Илья Баныкин.

По его словам, клиент компании может самостоятельно выбрать перечень имущества для страхования, определить актуальные дополнительные риски и опции, а также установить страховую сумму в пределах предусмотренных лимитов для каждого вида имущества.

