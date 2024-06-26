СМИ: Владелица сгоревшего во Фрязино здания должна ФНС почти 16 млн рублей

При этом в 2018 году здание по решению суда было передано в управление финансовой компании «Исприн» в связи с долгами и банкротством Белоусовой. Однако фирма женщины «БЭЛЛА» по-прежнему зарегистрирована в сгоревшем здании.

В материале уточняется, что долги Белоусовой перед ФНС составляют 15,6 млн рублей, а на ее фирме «БЭЛЛА» висит задолженность почти в 6 млн рублей.

Ранее стало известно, что возгорание в административном здании во Фрязино началось в одном из цехов из-за короткого замыкания в оборудовании. Следственный комитет РФ подтвердил гибель шести человек при пожаре. Бывшие арендаторы сообщали, что в здании не проводилась комплексная проверка инженерных систем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

